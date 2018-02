Turisme ciclista

L’arribada de les grans proves ciclistes al país com el Tour de França o la Vuelta a Espanya i la presència de professionals han ajudat a fer créixer el turisme relacionat amb l’esport de les dues rodes al país.

La collada de la Gallina, el coll de la Rabassa, els Cortals d’Encamp o el port d’Envalira són només alguns dels 21 ports ciclistes amb què compta Andorra per practicar l’esport de les dues rodes. És habitual, especialment a la primavera i l’estiu, veure ciclistes recorrent les carreteres del Principat per intentar emular els seus ídols o, simplement, passar una bona estona damunt de la bicicleta. El cicloturisme va a l’alça els últims anys, beneficiat en gran part per la disputa de curses com la Vuelta a Espanya o el Tour de França, la presència de ciclistes professionals al país