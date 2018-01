En lluita contra l'estigma

En la seva arribada al país, la comunitat portuguesa va haver de fer front a estereotips en l’àmbit social i econòmic que amb el pas dels anys han disminuït, tot i que no s’han erradicat completament.

La Marcia, de 42 anys, treballa com a venedora en un centre comercial. Com la majoria dels seus compatriotes, va arribar de Portugal a la recerca d’una feina i va haver d’afrontar el procés d’adaptació. Després de nou anys al país considera que s’ha integrat “molt bé” i que s’ha sentit “molt acollida”, si bé explica que en algunes ocasions segueix reben comentaris “despectius” per la seva procedència. “Un cop un client em va preguntar què hi feia aquí”, diu la Marcia, que també ha rebut retrets per no parlar prou bé el català. “Estic intentant aprendre’l però penso que