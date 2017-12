Accidents amb responsables

L’increment dels accidents mortals aquest 2017 (quatre persones han perdut la vida enguany a les carreteres respecte a les zero de l’any passat) ha tornat a obrir el debat de la responsabilitat.

Una constant en els accidents de trànsit mortals és que fins que no arriben a judici gairebé mai se saben les causes reals dels mateixos: error humà, factor vehicle, infracció de les normes de seguretat per part d’algun dels implicats o l’estat de la xarxa viària. Després d’un 2016 sense cap accident mortal a les carreteres andorranes, els quatre sinistres d’enguany han tornat a obrir el debat sobre la responsabilitat. Una discussió que encara es va fer més punyent a final del mes passat quan una persona va perdre la vida en el mateix punt de la xarxa viària; la

