Més sacrifici des de petits

Cada vegada són més les federacions que impulsen els programes de tecnificació de joves per millorar resultats en competicions internacionals a llarg termini, tot i que reclamen facilitats per poder-los executar amb garanties.

Qualsevol èxit esportiu comença per una bona base. El treball que es fa durant la formació dels esportistes en determina les possibilitats de convertir-se en un referent i és vital posar-hi una estructura potent al darrere per fer augmentar les possibilitats. Tradicionalment, Andorra ha tingut sempre moltes dificultats a l’hora d’obtenir resultats destacats a les competicions internacionals per múltiples motius, entre els quals la feina dels esports de base. Totes les federacions esportives són plenament conscients des de fa molt de temps que la feina de formació dels més petits és vital, és el més important, i per aquest motiu