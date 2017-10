Immobiliàries sense pisos

El sector viu un moment crític per la manca d’habitatge de lloguer. Els professionals apunten directament contra els immobles tancats dels no residents i reclamen solucions urgents al Govern.

Situació límit. Desesperació dels que arriben. Propietaris que dupliquen el preu dels immobles. Lloguers que s’aproximen a salaris. Molts, moltíssims pisos tancats. Inacció política. Aquesta és la radiografia que fan els agents immobiliaris del país de l’estat actual del sector. Una situació que ha proliferat els darrers mesos, fins al punt que les agències es troben sense estoc d’habitatges de lloguer o si els tenen els col·loquen de manera immediata. Això perjudica especialment les persones que arriben al país per treballar i busquen un pis per a elles soles, ja que actualment a les parròquies centrals pràcticament no hi ha