Musulmans sense por

Els atemptats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils perpetrats per l’Estat Islàmic no han provocat, segons els membres de la comunitat musulmana, ni problemes de convivència ni incidents.

El 17 d’agost passat no va ser un dia normal. Com tampoc ho havien estat el 7 de gener del 2015, el 13 de novembre d’aquell mateix any, el 22 de març del 2016 o el 14 de juliol del mateix any, per enumerar esdeveniments més recents. París, dos cops, Brussel·les i Niça van patir atemptats terroristes per part de persones suposadament de religió musulmana, atacs que van ser reivindicats per l’Estat Islàmic, també conegut com l’ISIS. Però aquella tarda-nit d’agost les que van ser colpejades pel terror van ser dues localitats ben properes als cors dels andorrans. Barcelona, la