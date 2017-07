L'embolic de l'os

Tot un seguit de versions contradictòries han marcat des d’un inici el relat sobre l’abatiment a Naturlandia de l’os ‘Torb’. L’afer, i com s’ha portat, ha indignat les entitats ecologistes i animalistes.

La detenció, a principis d’aquesta setmana, del fins fa poc el sotsdirector del parc d’animals de Naturlandia per haver abatut l’os Torb, obria un nou capítol d’un llarg serial que, des de l’inici, ha estat plagat de versions contradictòries i mitges veritats. A més, les escasses explicacions donades per les autoritats han generat encara més dubtes. El Govern ja ha dit que vol esperar que Medi Ambient disposi de tota la informació abans de valorar l’afer i emprendre possibles accions. Tampoc s’ha mostrat gens explícit el cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila. Contactats per aquest reportatge, tant Vila