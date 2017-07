Alcohol al carrer

Les festes majors i els esdeveniments organitzats per a joves es transformen sovint en convocatòries amb la motivació de consumir alcohol, de manera massiva i amb protagonistes cada vegada menors.

El component social que té el consum de begudes alcohòliques és la millor carta de presentació per justificar per què es beu, i alhora el pitjor enemic per desterrar comportaments perillosos per a la salut, sobretot perquè està arribant a edats més primerenques. Hi ha coincidència que per evitar aquestes bor­ratxeres considerades imprescindibles per gaudir de la festa s’ha d’insistir en la conscienciació, a mentalitzar els joves de les conseqüències de beure en excés, i en la prevenció. I la implicació ha de ser general: pares, escola, entorn i administracions.

“És una responsabilitat compartida perquè és un problema social”, subratlla el