El moment més dolç

Després d’una ratxa de 86 partits sense guanyar, la selecció andorrana de futbol suma un 2017 immaculat amb tres duels sense perdre ni encaixar cap gol i amb una victòria històrica contra Hongria.

La selecció de futbol d’Andorra va jugar el seu primer partit fa quasi 21 anys, el 13 de novembre del 1996 a l’Estadi Comunal, on va caure derrotada per 1 a 6 contra Estònia. Des de llavors, més de 140 duels entre amistosos, oficiosos, i fases de classificació per al Mundial i l’Eurocopa, amb dues dates importants: el 13 d’octubre del 2004, quan va arribar la primera victòria en partit oficial, contra Macedònia, i la més recent, tot just fa un més, quan els tricolors van ser capaços de derrotar la selecció d’Hongria a l’Estadi Nacional per 1 a 0.