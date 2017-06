El futur de Naturlandia

La mort de l’os ‘Torb’ ha posat novament el parc en el punt de mira, i fins i tot ha tancat més d’una setmana. Aquest fet incrementa la preocupació per una instal·lació acaparada per tot tipus problemes.

En una pàgina web molt coneguda i especialitzada en l’opinió turística, Naturlandia és considerada com la vintena activitat més valorada d’Andorra, ara bé, cal tenir en compte que els usuaris han deixat molts més comentaris sobre el parc lauredià que de moltes altres de les propostes lúdiques que apareixen més amunt a la llista, de manera que la gent que hi va té ganes de compartir la seva experiència. També cal afegir que el superen en popularitat les estacions d’esquí i el mateix Tobotronc, per tant, el balanç és positiu. La reputació majoritària entre els turistes, almenys en aquest web,

#14 lo siento

(26/06/17 21:27)



#13 Coquito

(26/06/17 20:45)



#12 Fermí.

(25/06/17 16:29)



#11 Serafí

(25/06/17 15:55)



#10 Cerni.

(25/06/17 15:49)



#9 Ferran

(25/06/17 15:36)



#8 CDiego

(25/06/17 14:04)



#7 lauredia perplexe

(25/06/17 11:43)



#6 mireia

(25/06/17 10:21)



#5 Ricard

(25/06/17 09:59)

Veure’n més