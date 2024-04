Triats els representants per escollir la façana del Centre Cultural

Els candidats tenen temps fins avui per decidir si volen participar en l’elecció

Tal com establien les bases del procés participatiu, ahir al matí va celebrar-se el sorteig per mà innocent dels 12 membres representants dels ciutadans i dels quatre més que quedaran en reserva per triar la façana del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. L’elecció de la façana es farà a través d’un procés de participació ciutadana. A més, es designarà un jurat compost per tres grups de 12 representants cadascun. El primer grup, format pels 12 membres del ple del comú. El segon, integrat per 12 membres d’associacions culturals i socials lauredianes i, un tercer, que és el que es va escollir ahir