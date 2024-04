Sant Julià escull els representants per escollir la façana del Centre cultural

Actualitzada 08/04/2024 a les 19:03

Tal com establien les bases del procés participatiu, el comú de Sant Julià de Lòria ha dut a terme aquest dilluns el sorteig dels dotze membres representants dels ciutadans, i dels quatre més que quedaran en reserva, que decidiran el projecte guanyador de la façana del Centre cultural i de congressos lauredià. L'urna l'ha obert la secretària general del comú, Judith Albós, davant d'un saig que n'ha aixecat acta en presència del conseller d'Esports, Marc Ferré, i del cap del Servei Jurídic comunal.Cal recordar que, en el marc de la reunió de poble sobre la remodelació del Centre cultural, es va explicar que l'elecció de la façana es faria a través d'un procés de participació ciutadana i que es designaria un jurat composat per tres grups de dotze representants cadascun. El primer grup, format pels dotze membres del ple del comú. El segon, integrat per altres dotze membres d'associacions culturals i socials lauredianes i, un tercer, que és el que s'ha escollit aquest dilluns, format per una dotzena ciutadanes i ciutadans més quatre de reserva escollits via sorteig.Els candidats tenen temps fins aquest dimarts a les 14 hores per decidir si volen participar en l'elecció. Si no és així, un dels suplents agafarà el seu lloc. En aquest sentit, els quatre suplents són Adrià Barcala, Judith Silvestre, Erica Baron i Eira Rami. La composició definitiva es coneixerà el proper dijous 11 d'abril.