Júlia Noguer i Adrià Llobet són proclamats nous pubilla i hereu

Yanira Fernández és la nova primera dama d’honor, i Sandra Gómez, la segona

L’elecció dels nous representants del pubillatge per al període 2024-2025 va celebrar-se ahir sota l’organització de la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany. Després d’un seguit d’activitats durant aquest cap de setmana, l’acte va comptar amb la presència dels pubillatges d’arreu de Catalunya i de les autoritats escaldenques. La novetat d’enguany, després de deu anys, és la recuperació de la figura de la segona dama, que s’ha pogut aconseguir “gràcies a la quantitat de candidatures que hi ha hagut per a pubilla”, va detallar el president de la Unió Pro-Turisme, Jaume Ambor. Tot i els pocs candidats per a la posició d’hereu, Ambor