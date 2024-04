Un temple de l'hedonisme

La combinació de música electrònica, efectes de llum, arts escèniques, muralisme i escultura transforma Grau Roig-Pas de la Casa en un paisatge psicodèlic.

Cada festa d’Elrow és una ciutat efímera. Un temple ambulant consagrat a la música electrònica, el culte al plaer i l’extravagància més desenfrenada. Però darrere del caos aparent hi ha un ordre calculat al mil·límetre, una màquina de l’espectacle molt ben greixada. Centenars de professionals –incloent-hi DJs, tècnics de so i llums, actors de circ, fotògrafs i videògrafs, entre d’altres– treballen, coordinats com un exèrcit de l’hedonisme, per fer dels esdeveniments una experiència inoblidable. Una de les obsessions d’Elrow és la teatralitat. No es tracta només d’anar a ballar al ritme de la música del moment. Tot i que les sessions

