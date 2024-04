Actualitzada 07/04/2024 a les 06:12

Sant Julià de Lòria celebra avui les caramelles. El recorregut començarà a les onze del matí a Casa Comuna i passarà pels carrers del centre de la parròquia per acabar a la plaça de la Germandat. La cantada de tonades populars per celebrar la Pasqua està organitzada per la Coral Rocafort amb la col·laboració del comú.