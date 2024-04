El camí que dona accés rodat al vial ha estat reparat d’urgència i en els pròxims mesos es contractarà una empresa perquè l’arregli

El comú d’Andorra la Vella va reobrir ahir a primera hora de la tarda el tram del rec del Solà afectat per l’esllavissada de diumenge passat. Els tècnics de la corporació van treballar tot el matí per poder tornar a posar el camí –un dels més transitats del país– a disposició dels ciutadans. Els operaris van reparar el paviment de pedra i morter malmès per l’impacte de les roques, van reconstruir els murs desfets i van instal·lar-hi nous fanals. El gran roc que fa sis dies va desprendre’s a gran velocitat per la canal de Bonavista encara no ha estat