Obres a Santa Anna pel trasllat de l'oficina de Turisme

El comú d’Escaldes-Engordany dona continuïtat a les obres per desmuntar la caseta de l’oficina de Turisme situada a la plaça Santa Anna, a la part alta de la parròquia. Avui ja es podia veure la grua perforadora treballant en aquest emplaçament.

La previsió és que el desmuntatge de la caseta s’allargui un parell de dies més i que la setmana vinent ja es pugui dur a terme la demolició de l’estructura i la retirada dels residus que en resultin.

Com que no és una estructura prefabricada, moure-la de lloc és un procediment més complex, segons van explicar fonts del comú, que encara no va avançar quin serà el nou emplaçament de la caseta.

Mentre durin aquests treballs, l’atenció al públic es farà a les dependències de la corporació.