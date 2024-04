Torna la Feria de Abril amb protagonisme del talent local

L’esdeveniment tindrà lloc el cap de setmana del 20 i 21

Sant Julià torna a sumar-se a la Feria de Abril. Ho farà el cap de setmana del 20 i 21 d’abril després d’haver recuperat el 2023 aquest esdeveniment organitzat per la Colla Laurediana i amb la col·laboració de diferents comerços i entitats. Les activitats tindran lloc al jardí de la Morera de la plaça de la Germandat A més a més de les activitats i l’ambientació pròpia d’aquest esdeveniment andalús, la música hi té un paper determinant. I ho fa reivindicant el flamenc que es fa a Andorra amb artistes locals, com Johel artista, Francisco Amat, Alba Cañabate i Marc Medeiros,