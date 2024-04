Obres a plaça Santa Anna pel canvi d'emplaçament de l'oficina de turisme

Actualitzada 05/04/2024 a les 18:09

El comú d'Escaldes continua les obres per desmuntar la caseta de Turisme situada a la plaça Santa Anna i avui ja es podia observar la grua situada a l'emplaçament.La previsió és que el desmuntatge duri un parell de dies i que la setmana vinent ja es pugui dur a terme la demolició de l'estructura i la retirada de residus.Com que no és una estructura prefabricada, moure-la de lloc resulta més complex, segons ha explicat el comú, que encara no ha avançat quin serà el nou emplaçament de la caseta. Mentrestant, l'atenció al públic es farà a les dependències del Comú.