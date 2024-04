Prova pilot a les piscines per obrir el diumenge

El comú d’Escaldes-Engordany ha decidit posar en marxa una prova pilot a les piscines comunals per comprovar quina acollida té l’obertura els diumenges. A partir d’aquesta setmana, arrenca aquesta prova i les instal·lacions obriran de nou del matí a tres de la tarda. El preu per als abonats serà d’un euro. Per als no abonats l’entrada costarà cinc euros per als adults i 2,50 euros per als menors de 6 a 17 anys i per als majors de seixanta anys. La previsió del comú és que aquesta prova pilot s’allargui durant tres mesos, és a dir, fins a final del mes de