Més de 140 infants participen als jocs de Pasqua

Actualitzada 05/04/2024 a les 15:39

El Comú d’Encamp ha posat avui punt final a la setmana d’activitats de Pasqua 2024 de la parròquia. L’Espai Jove, l’Àrea de Jovent i el Llaç d’Animació d’Encamp i el Pas de la Casa han dut a terme tot un seguit d’activitats per gaudir d’aquests dies de vacances escolars amb una temàtica concreta per a cada franja d’edat i ajudar a les famílies en la conciliació laboral durant els dies festius mitjançant un ampli ventall d’activitats de lleure, entre les quals hi ha hagut les colònies de quatre dies a l’Alberg de la Baronia.

Des del Departament d’Infància i Joventut s'ha dissenyat una programació d'activitats adaptada a les diferents edats. D’aquesta manera, el muntatge de l’EXPO EGIPT 2024, per descobrir la cultura egípcia, el canvi climàtic i les diferents activitats i competicions que han barrejat l’esport i el lleure han encapçalat aquests dies festius.

En total, més de 140 infants i joves d’Encamp i el Pas de la Casa, que han estat acompanyats per una vintena de monitors, han format part d’aquestes jornades inoblidables i s’han mostrat eufòrics per repetir durant les properes vacances escolars previstes del 21 al 24 de maig. Properament el comú obrirà les inscripcions per aquestes activitats.