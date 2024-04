El tram del rec del Solà afectat per l'esllavissada reobre aquest divendres al migdia

Actualitzada 05/04/2024 a les 12:54

Operaris del comú d'Andorra la Vella estan acabant de fer els darrers arranjaments per poder reobrir aquest divendres al migdia el tram del rec del Solà afectat per l'esllavissada que va tenir lloc la setmana passada. Segons s'informa des de la corporació, es reobrirà tant el rec per l'accés del carrer Bonavista com el camí de sota que dona accés rodat a la zona.El rec del Solà es va veure afectat el passat diumenge per la caiguda d'un roc de grans dimensions i la corresponent esllavissada. Malgrat que en el succés no es van produir danys personals, sí que hi va haver afectacions en diversos horts i murs de la zona superior al carrer Gil Torres. Ara, i en menys d'una setmana, la corporació està en disposició de tornar a permetre el trànsit per aquest tram de la parròquia.