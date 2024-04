L’excavació de la parcel·la adjacent al despreniment s’haurà de refer i fins que no estigui enllestida no haurà desaparegut el risc de caiguda de rocs

Les dues famílies de Bixessarri afectades per l’esllavissada de diumenge 17 de març encara hauran d’esperar per tornar a casa. Segons va poder saber el Diari, l’incident ha obligat a replantejar el projecte d’excavació de la parcel·la on va tenir lloc l’ensulsiada. Els especialistes que van desplaçar-se al lloc dels fets per avaluar els danys i determinar les mesures que caldrà emprendre han conclòs que continuarà havent-hi risc de caiguda de rocs i terra fins que no s’hagi enllestit l’excavació del terreny. La previsió inicial de la corporació era que com a mínim haurien de passar a fora tres dies.