El comú estudia habilitar rutes culturals a Enclar

Actualitzada 04/04/2024 a les 06:08

El comú d’Andorra la Vella vol valorar la viabilitat i orientació estratègica per a la creació d’un espai natural protegit al massís d’Enclar. Per aquest motiu ha convocat un concurs, publicat ahir al BOPA, per adjudicar aquests treballs amb la intenció d’analitzar si en aquesta zona de la parròquia, que és un espai natural protegit, es pot fer un circuit per donar a conèixer la riquesa cultural i natural de l’indret. I és que aquesta és una de les zones de més riquesa natural de la parròquia i també té un alt valor patrimonial, ja que hi ha el castell d’Enclar i Sant Vicenç d’Enclar.