Torna el Vide Dressing amb sis dies de compres i 160 expositors

Actualitzada 03/04/2024 a les 12:01

Divendres 12 d’abril a les sis de la tarda torna el Vide Dressing de primavera a la Massana. Aquesta edició serà doble, ja que s’allargarà fins al 14 d’abril al migdia i es repetirà al cap de quinze dies, del 3 al 5 de maig. Entre els dos caps de setmana hi haurà uns 160 expositors, repartits entre la Closeta (la sala i el vestíbul) i les Fontetes (l’edifici i la passarel·la). L’horari serà divendres de quatre de la tarda a vuit del vespre, dissabte de deu del matí a vuit del vespre, i diumenge de deu del matí a dues de la tarda.

Segons va explicar ahir en roda de premsa la consellera de Dinamització Turística i Comercial, Bet Rossell, la demanda per muntar una parada al Vide Dressing és molt alta, fins al punt que les places per participar-hi van exhaurir-se en mitja hora. L’any passat van exposar-se unes 15.000 peces de roba de segona mà a la fira, de què van vendre’s unes 9.000. “Aquest mercat té un doble objectiu. D’una banda, motivar tothom a ser més sostenible a través de la reutilització dels productes. I, d’altra banda, contribuir a la dinamització de la Massana. Tenim tantes parades que l’ideal és venir a passar tot el dia a la Massana i això comporta un benefici per als comerços, bars i restaurants del voltant”, va apuntar la consellera.

El mercat de roba i complements de segona mà, ja una referència als Pirineus, arriba carregat de novetats. Hi haurà un servei d’assessorament d’imatge per descobrir la gamma de colors que més afavoreix cada persona. També s’oferiran tallers infantils al voltant de la sostenibilitat per conscienciar els infants sobre la importància de la reutilització, així com un servei de massatges exprés, tant per a les paradistes com per a les clientes del mercat. Una altra de les novetats és la decoració, que es farà reutilitzant diverses teles.

Per la seva part, la cap de Turisme i responsable del mercat, Emma Jiménez, va afegir un tercer component del Vide Dressing, el social, ja que “és una activitat per compartir parada amb amigues, per intercanviar productes amb altres paradistes i de relació amb les persones que venen a comprar de totes les parròquies”. Jiménez va remarcar que el Vide Dressing és un mercat eminentment femení tot i que cada cop hi ha més homes que s’estan aficionant als mercats de segona mà. “Justament volem reforçar la idea que el Vide Dressing és per a tothom i per això ho hem volgut reflectir al cartell”, va afirmar.