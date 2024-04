Prova pilot a les piscines d'Escaldes per valorar l'obertura els diumenges

Actualitzada 03/04/2024 a les 14:07

El comú d'Escaldes-Engordany ha decidit posar en marxa una prova pilot a les piscines comunals per comprovar quina acollida té l'obertura els diumenges. A partir d'aquesta setmana, arrenca aquesta prova i les instal·lacions obriran de 9 a 15 hores. El preu per als abonats serà d'un euro. Per als no abonats l'entrada costarà cinc euros per als adults i 2,50 euros per als menors de 6 a 17 anys i per als majors de seixanta anys.La previsió del comú és que aquesta prova pilot s'allargui durant tres mesos, és a dir, fins a finals del mes de juny, per veure quina acceptació té entre els usuaris. Si és bona, el nou horari s'implementarà de manera indefinida a partir del mes de setembre. L'ampliació de l'horari era un dels compromisos electorals de l'equip comunal.Cal recordar que els preus dels abonaments no s'han apujat aquest any ni tampoc s'han actualitzat amb l'IPC perquè des del comú es va decidir que tot allò de caràcter social relacionat amb l'àmbit cultural, esportiu, d'infància, gent gran, acció social o la vall del Madriu no s'apujaria per "ajudar a la ciutadania en un context inflacionista com l'actual".