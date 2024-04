Presentació de 'Nervis a la graderia' a la biblioteca d'Encamp

Actualitzada 03/04/2024 a les 16:07

La biblioteca comunal d’Encamp enceta el mes d’abril amb una xerrada a càrrec d’Eva Garcia Navarro on presentarà el seu llibre ‘Nervis a la graderia’. Aquesta és la primera de tres propostes per aquest mes, prèvies a les activitats programades per Sant Jordi. Amb el seu llibre, l'autora intenta posar solució a la pèrdua de control per part dels pares i a les actituds deshonestes que es produeixen al voltant de la pràctica de l’esport dels fills. Un llibre molt didàctic on proposa diferents estratègies i recursos per tal de potenciar i millorar les capacitats socials, emocionals i comunicatives de les persones que acompanyen criatures que practiquen algun esport, ja sigui d’un nivell alt de competició o no. Amb explicacions i exemples molt clars, i amb dinàmiques molt creatives que ajuden a integrar els diferents aprenentatges que s’hi plantegen. L’objectiu no és altre que crear un ambient positiu tant a clubs i escoles com a les llars. La presentació tindrà lloc dissabte 6 d'abril a les 11 hores a la biblioteca comunal d'Encamp.La següent presentació literària arribarà el 12 d’abril de la mà de Conxita Tarruell Llonch i Rosa Pi Masvidal amb la presentació de ‘Colòmbia i Mèxic. De la terra al cor’. El llibre recull les vivències de l’autora, juntament amb la seva amiga Rosa, per Colòmbia i Mèxic. En aquests viatges fan una immersió en la vida i els costums dels colombians i dels mexicans.Finalment, el 17 d’abril, la periodista Noemí Rodríguez assistirà al club de lectura per explicar de molt de prop els detalls de la seva obra ‘El que mai et vaig dir'. Un llibre peculiar que no és autobiogràfic, però si que es basa en emocions genuïnes i personals. L'autora busca connectar amb el lector a través de petites píndoles amb estructura de poemari.Encamp i el Pas de la Casa celebraran Sant Jordi amb activitats per als infants i per a la gent gran. Començarà el 16 i 17 d’abril amb el taller infantil ‘El castell de la princesa’, a la biblioteca comunal del Pas de la Casa a les 17.30 hores, per a infants majors de sis anys. L'activitat és gratuïta, però cal fer reserva prèvia a través del correu electrònic bibliotecapas@encamp.ad o trucant al 856 787.El 23 d'abril a les 16 hores tindrà lloc la festa de Sant Jordi per a la gent gran amb un ball i un berenar a la sala de congressos del complex esportiu i sociocultural d'Encamp. Les inscripcions, que estaran obertes fins al 18 d'abril, es poden fer presencialment a la Valireta i tenen un cost d’1 euro.Més tard, a les 17.30 hores, es durà a terme el taller infantil ‘Feliç Sant Jordi! Dracs i roses’ a la biblioteca comunal d’Encamp, per a infants majors de sis anys. L'activitat és gratuïta, però cal fer reserva prèvia a través del correu electrònic biblioteca@encamp.ad o trucant al 732 704.A més, el dia de Sant Jordi es repartiran llibres-sorpresa d’ocasió, amb un embolcall molt original, a les dues biblioteques d’Encamp i el Pas de la Casa.