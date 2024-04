Caldea rep 12.600 visitants per Pasqua, el 14% més que fa un any

Actualitzada 03/04/2024 a les 11:25

Caldea tanca el període festiu de Setmana Santa havent rebut prop de 12.600 visitants, segons van informar ahir fonts del termolúdic en un comunicat. Aquesta dada és el 14% superior a la registrada l’any anterior. L’increment de la despesa mitjana per client s’ha traduït en una facturació superior a la registrada durant els dies de Pasqua del 2023.

D’altra banda, Caldea va recordar que a partir d’aquesta setmana i fins a mitjan juliol el termolúdic romandrà tancat. Només obrirà Inúu, l’espai per a majors de 16 anys. El motiu del tancament són les obres de remodelació de la coberta de vidre i la gran llacuna central, que van arrencar el 2021. Aquí s’instal·laran uns nous revestiments, unes zones de repòs i jardins naturals a les platges i una nova il·luminació arquitectònica. A més, per inaugurar aquest espai i commemorar el 30è aniversari de Caldea, es prepararà una bateria d’espectacles que es podran veure a l’estiu. Així comença el gran projecte de transformació de Caldea, que es completarà en uns dos anys i mig i que preveu la reformulació de l’estratègia de la marca, la reforma integral d’alguns dels seus espais i la construcció de l’hotel a la torre.

De l’abril al juny, les famílies amb infants majors de vuit anys tindran accés a Inúu alguns diumenges a la tarda –les dates no s’han especificat, però s’aniran anunciant properament. Excepcionalment, el mes de juliol també s’admetran famílies tots els dimecres i els diumenges, al matí. En ambdós casos es tracta de franges horàries destinades exclusivament al públic familiar, va recordar el termolúdic.

A Inúu es continuaran oferint les Champagne Sessions –banys acompanyats amb música en directe– tots els divendres i dissabtes de set de la tarda a onze de la nit i s’ampliarà la programació dels tallers de benestar. El termolúdic, l’espai de grans dimensions de Caldea, romandrà tancat temporalment, tal com és habitual en aquest període de l’any.

Finalment, Caldea va apuntar que els grups escolars accediran a Inúu els dimarts i els dimecres de tres a dos quarts de set de la tarda fins al 30 de juny, horari en el qual estarà restringit l’accés al públic individual. Els dies 18 i 19 de juny el centre estarà tancat per atendre els escolars de forma exclusiva.



