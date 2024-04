Torna el Vide Dressing de primavera amb 160 parades

Actualitzada 02/04/2024 a les 13:46

El divendres 12 d'abril a les sis de la tarda torna el Vide dressing de primavera a la Massana. Aquesta edició serà doble, ja que s'allargarà fins al 14 d'abril al migdia i es repetirà al cap de quinze dies, del 3 al 5 de maig. Entre els dos caps de setmana hi haurà uns 160 expositors, repartits entre els edificis de La Closeta i de les Fontetes.Segons ha explicat la consellera de Dinamització turística i comercial, Bet Rossell, la demanda per muntar una parada al Vide Dressing és molt alta, fins al punt que les places per participar-hi van exhaurir-se en mitja hora. L'any passat van exposar-se unes 15.000 peces de roba de segona mà a la fira, de què van vendre's unes 9.000.