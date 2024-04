Actualitzada 02/04/2024 a les 13:40

Les obres de rehabilitació del colomer de Cotxa acabaran a l’estiu, segons va apuntar ahir al migdia la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, en declaracions als mitjans a l’aplec de Sant Romà de les Bons. Un cop acabin els treballs –impulsats per la família propietària de l’immoble amb la col·laboració del ministeri de Cultura i Esports i el comú encampadà–, la parròquia haurà recuperat un dels exemples més destacats del patrimoni arquitectònic tant del nucli històric de les Bons com del conjunt del país.

La voluntat de la corporació és donar a conèixer aquest exemple destacat de l’arquitectura vernacular del país mitjançant l’organització d’activitats culturals, com ara “espectacles de petit format”. La recuperació de l’immoble –“tan important per a nosaltres”, va afirmar Mas– i la difusió del seu valor artístic i històric entre la població és l’objectiu principal del conveni de col·laboració signat per les tres parts fa tot just un any. La cònsol major va recordar, a més, que el comú ja ha revalorat aquesta zona de la parròquia en els últims anys gràcies a la cultura, i va posar d’exemple el videomapatge sobre la Torre dels Moros, el setembre del 2022, en el marc del festival Encamp en Clau de Llum.

Els treballs de rehabilitació del colomer de Cotxa van començar la primavera de l’any passat, tot i que l’estiu del 2022 ja s’hi va fer una intervenció preliminar per desbrossar i desenrunar la parcel·la. El termini inicial per executar les obres era de 15 mesos. Per tant, i si no hi ha cap fet imprevist d’última hora que pugui endarrerir-les, s’acabaran a temps.

El conveni de col·laboració preveu la realització dels treballs de consolidació de l’estructura i la cessió de l’immoble al comú i al Govern per un període de deu anys perquè el destinin a usos culturals públics. Les obres tenen un cost d’uns 280.000 euros. L’acord entre les parts també estipula que cada administració ha d’aportar 68.000 euros al projecte –per tant, en total hi destinen 136.000 euros–, mentre que la propietat hi ha de posar l’import restant fins a arribar al màxim pressupostat per a l’actuació –és a dir, 144.000 euros.

En la rehabilitació de l’immoble s’han utilitzant les tècniques de construcció tradicionals i els materials propis d’aquesta mena d’edificacions, com ara la fusta i la pissarra.

El colomer de Cotxa és un dels més singulars del país, ja que té una particularitat que el diferencia de la resta: disposa d’elements defensius. La distribució dels espais interiors també és heterodoxa. A la planta baixa hi ha el magatzem de colomassa, que antigament s’utilitzava per adobar els horts. A la primera planta hi ha una habitació equipada amb espitlleres, des d’on podia disparar-se una ballesta o una arma de foc. Al pis superior hi ha el colomer. L’edifici va ser construït cap al segle XVI.