Actualitzada 02/04/2024 a les 12:01

La parròquia va celebrar ahir al migdia la diada de Sant Romà de les Bons. Com cada any, la festa va començar amb la missa tradicional i, tot seguit, hi va haver esmorzar per a tothom. Mas va explicar que el comú treballa per recuperar la tradició de les caramelles.