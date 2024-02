El comú intentarà evitar la via judicial en el conflicte per la concessió a Saetde

La corporació ha d’avaluar amb els juristes els arguments de la contesta d’Encamp

El comú de Canillo encara havia de valorar ahir la contesta negativa d’Encamp al recurs interposat al seu dia per la corporació contra la nova concessió de pistes a Saetde. Tot i això, el cònsol major de la parròquia, Jordi Alcobé, va manifestar la voluntat “d’arribar a una entesa” i intentar evitar la via judicial. Canillo va recórrer contra la concessió argumentant que envaïa terrenys en disputa entre les dues parròquies. Encamp, al seu torn, defensa que a les zones no s’hi farà res, que la concessionària no podrà desenvolupar activitats fins que els tribunals no resolguin quina és la parròquia