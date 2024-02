El nou aparcament de Terra Borda obre les portes

Actualitzada 01/02/2024 a les 13:36

El comú de La Massana anuncia que Arinsal guanya una nova zona d'aparcament. Encara falta acabar d'adequar-lo amb baranes, tanques i fanal, però el nou pàrquing de Terra Borda ja és operatiu. L'espai disposa de 33 places d'aparcaments per abonats de les quals 28 ja estan contractades. El pàrquing s'ha fet en un terreny propietat del comú que fa decidir fer la compra per donar servei als habitants de la zona. Fins ara hi havia el pàrquing del Mas de Ribafeta, insuficient per cobrir la demanda, que a partir d'ara es dedicarà a la zona d'aparcament de rotació. Els cònsols de la Massana, Eva Sansa i Roger Fité, i el conseller d'Obres i Serveis Públics, Kevin Poulet han visitat aquest matí la zona i han pogut intercanviar impressions amb els usuaris. Es preveu que l'adequació completa de l'aparcament es pugui completar en les pròximes setmanes.