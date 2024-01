Ordino convoca una jornada consultiva sobre el pla d'urbanisme

Actualitzada 31/01/2024 a les 12:48

El comú d'Ordino en el marc d'exposició pública del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) ha organitzat una jornada consultiva per zones, el pròxim dimecres 7 de febrer, per franges horàries i pobles. Durant el matí, de 10 hores a 21 hores, als apartaments La Neu de Llorts, es tractarà la informació relativa als pobles de Llorts i el Serrat; de les 12.30 hores a les 14.30 hores es rebran els veïns d'Ansalonga, la Cortinada i Arans a la Sala del Quart de la Cortinada i per últim a la tarda de les 16.30 hores a les 18.30 hores es rebran als habitants d'Ordino, Segudet i Sornàs, a la sala la Buna d'Ordino. En tots els casos per una millor planificació i atenció es demana confirmació prèvia per a les dues sessions matinals al departament d'Urbanisme 878 144 i en el cas de la sessió de tarda caldrà confirmar l'assistència a l'adreça electrònica info@quartordino.ad. Els ciutadans podran ampliar informació i fer les consultes pertinents a l'equip redactor que estarà a disposició dels assistents. La jornada es planteja com una acció complementària per a l’explicació i el coneixement del Pla a tots els residents de la parròquia que vulguin ampliar la informació exposada fins al 6 de març.