Música i ball al Carnaval d'Escaldes i de la capital

Actualitzada 31/01/2024 a les 12:54

Escaldes-Engordany i Andorra la Vella donaran el tret de sortida a la celebració del Carnaval el dimarts 13 de febrer amb ple d'activitats de música i ball. La penjada del rei Carnestoltes es farà el 9 de febrer a les 19 hores a l’avinguda Meritxell amb la col·laboració del grup de teatre 'Making off' que s’encarregarà de conduir l’espectacle. L’endemà tindrà lloc la gran rua amb les comparses. La desfilada s’iniciarà a les 17 hores a la plaça Guillemó. La instal·lació acollirà una hamburguesada i l'entrega de premis del concurs de coreografies.El diumenge hi haurà una calçotada al carrer dels Veedors a les 13.30 hores i el dilluns tindrà lloc una festa infantil de disfresses a la sala Prat del Roure a les 17.30 hores.El Carnaval acabarà el dimarts amb el judici del Carnestoltes que se celebrarà a la plaça Guillemó amb la participació de 'Making off' i una actuació de l’Esbart Santa Anna d’Escaldes i l’Esbart Dansaire de la capital. Aniran acompanyats de la cremada i d'un assortiment de menjar.