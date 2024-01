Encamp desestima el recurs de Canillo contra Saetde

Actualitzada 31/01/2024 a les 17:58

El consell de comú d'Encamp ha aprovat avui per unanimitat desestimar el recurs del comú de Canillo contra la concessió de les pistes d'esquí a Saetde. Canillo demana que els terrenys en disputa inclosos en la concessió en siguin exclosos. Encamp defensa que no s'hi farà res fins que la qüestió de la propietat hagi estat resolta.Pel que fa als talls dels agricultors francesos, Mas i Aguado, de la minoria, s'han mostrat preocupats per l'anunci de nous talls a la frontera amb França. Entre d'altres, destacant les conseqüències per al comerç. En aquest sentit, Mas ha assegurat que manté contactes amb Espot i l'ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet, per minimitzar l'impacte dels talls.