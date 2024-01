El Carnaval d'Ordino potencia els artistes locals amb la il·lustració dels cartells

Actualitzada 31/01/2024 a les 06:37

Ordino ja està a punt per al Carnaval. Les activitats s’iniciaran amb la penjada del rei Carnestoltes el divendres 9 de febrer a les 6 de la tarda a la plaça Major i amb les actuacions de l’Esbart Valls del Nord i l’Associació de Grallers i Tabalers dels Castellers d’Andorra. La festivitat s’allargarà fins al dimecres 14 a les 7 del vespre amb l’enterrament, la lectura del testament i la sardinada popular, a la qual es podrà assistir per un preu simbòlic de dos euros. El plat fort es reserva per al dilluns de Carnaval, a les 12 del migdia a la plaça Major, quan tindrà lloc la representació d’, el judici en què també està assegurat l’escarni de l’actualitat política. Després s’oferirà a tothom el tradicional caldo. Una de les novetats és la il·lustració de la festa amb un cartell original que farà cada any un artista del país; enguany és de la pintora Rosa Mujal.