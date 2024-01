Retencions per una fuita d'aigua a l'avinguda Meritxell

Actualitzada 30/01/2024 a les 09:22

El comú d'Andorra la Vella ha informat que s'ha produït una fuita d'aigua aquesta matinada a l'alçada del número 71 de l'avinguda Meritxell que està provocant retencions de trànsit aquest matí. Els treballs per reparar l'avaria estan generant cues que estan afectant l'avinguda Mitjavila i s'estenen a la part alta d'Escaldes, per la baixada de Fiter i Rossell i per tota la zona del Clot d'Emprivat a primera del matí. La circulació està parcialment tallada al punt de les obres.La corporació indica que estan treballant per reparar l'avaria "al més aviat possible".