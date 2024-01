El carnaval d'Ordino potència el talent d'artistes locals

Actualitzada 30/01/2024 a les 17:42

Més d'una vuitantena de persones de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino es mobilitzaran per celebrar la festa de Carnestoltes d'Ordino, el proper dia 7 de febrer. L'esdeveniment s'iniciarà a les 10.30 hores amb la rua infantil de les escoles. Les conselleres d'Educació, Joventut, Cultura i Benestar social, Mònica Armengol i Comunicació, Sistemes d'Informació, Participació ciutadana i Associacionisme, Meritxell Rabadà han fet la presentació del programa acompanyades de la secretària de l'associació Eva de la Pena. Una de les novetats de l'edició serà la il·lustració de la festa amb un cartell original que farà cada any un artista del país, una proposta que enceta la pintora Rosa Mujal.Les activitats s'iniciaran amb la penjada del rei de Carnestoltes el divendres 9 de febrer a les 6 de la tarda a la plaça Major, el tret de sortida de la festa s'allargarà fins al dimecres 14 a les 7 del vespre i al mateix escenari, amb l'enterrament, la lectura del testament i la sardinada popular, a la qual es podrà assistir per un preu simbòlic de dos euros. Durant la penjada del carnestoltes actuaran l'Esbart Valls del Nord i l'Associació de Graellers i Tabalers dels Castellers d'Andorra.El plat fort es reserva pel dilluns de Carnaval, a les 12 del migdia a la plaça Major, on tindrà lloc la representació dels Contrabandistes, el judici on també està assegurat l'escarni de l'actualitat política. Després s’oferirà a tothom el tradicional caldo de Carnaval.Pel que fa a les vacances escolars dels més petits i els joves de la parròquia, els serveis de la Ludoescola i del Punt d’Informació Juvenil proposen activitats del dimarts 13 al divendres 16 de febrer. El comú recorda que estan obertes les inscripcions, en el cas de la Ludoescola per a infants entre els 3 i els 11 anys i a partir dels 11 anys s’organitza el Carnaval Jove en col·laboració amb altres espais joves i organitzat pel PIJ.