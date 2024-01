El conseller del grup de la minoria espera que el nou cònsol major, Cerni Cairat, posi ordre a la corporació i n'optimitzi els recursos

Josep Majoral lidera el grup de la minoria al comú de Sant Julià de Lòria. Quina lectura fa dels resultats de les eleccions comunals? Hi ha diversos factors que hi han influït. El fet que Unió Laurediana no es presentés a les generals n’és un. Hi ha una part del vot d’UL que va marxar aleshores i que no ha tornat; se sent còmode amb una altra opció política. No sabria dir-te’n el percentatge. L’altre és el pacte per a les comunals. No ha agradat a gent d’UL. Tampoc a gent de DA. Quin hauria estat el resultat sense el pacte? No ho