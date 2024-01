Actualitzada 29/01/2024 a les 14:43

El comú d'Escaldes-Engordany inicia els treballs de l'aparcament, al carrer Falgueró. La previsió és que els treballs s'allarguin uns deu mesos i ha estat adjudicada a l'empresa Contruccions Modernes per set milions i mig d'euros. Les obres seran verticals per la construcció de dues torres a l'espai on es troba l'actual pàrquing del Falgueró i oferirà unes 290 places. Segons el comú, l'actual estacionament en té un total de 150.