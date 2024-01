Escaldes celebra els Encants de Sant Antoni el diumenge

Actualitzada 29/01/2024 a les 14:04

Escaldes-Engordany es prepara per acollir una nova edició dels Encants de Sant Antoni que se celebrarà el proper 4 de febrer. Per la parròquia ja és una tradició que es celebri la festivitat quan s'acosta la Candelera que té lloc quaranta dies després de Nadal. Per aquesta edició es compta amb la participació de tots els escaldencs i escaldenques que han aportat productyes que posteriorment es subhastaran. Entre els alimnets que s'hi recullin es troben productes artesans derivats del porc, com ara, llonganisses, bulls, patés d’ànec, coques masegades, de greixons, orelletes, pots de mel i confitures. Tots aquests productes recollits en diferents lots se sortejaran a partir de les 11.30 hores a la plaça de l’Església de Sant Pere Màrtir. Per a poder participar-hi s’hauran d’adquirir les butlletes que es poden comprar en els diferents comerços de la part alta de la parròquia adherits a la iniciativa a un preu de 5 euros.Els Encants de Sant Antoni mantenen el component solidari. Així, tots els diners recaptats es destinaran a Càritas Parroquial. També hi ha el factor festiu, ja que com a fi de festa l’Esbart Santa Anna oferirà, al mateix indret, una exhibició dels balls més tradicionals. Un espectacle que anirà acompanyat d’un petit aperitiu que servirà per tancar l’edició d’enguany dels Encants de Sant Antoni.