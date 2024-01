Els cònsols d'Ordino es reuneixen amb l'ambaixador de França

Actualitzada 29/01/2024 a les 13:42

Els cònsols d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, han rebut aquest matí la visita de l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet. La primera trobada amb els nous mandataris ha tingut lloc al despatx de la cònsol major, i ha servit per reforçar la relació entre les institucions i estrènyer la col·laboració en diversos àmbits. Ordino s’ha compromès a continuar participant en la temporada cultural amb la programació de dansa, propostes que han tingut una gran acceptació entre el públic les dues darreres edicions.Per la seva banda, l'ambaixador s'ha interessat per les relacions que es mantenen des d’Ordino amb les poblacions veïnes franceses per mantenir els vincles històrics, com els culturals i agrícoles. La incidència en la divulgació de la llengua francesa i el suport a l’educació amb la presència de l’Escola de primària a la parròquia han estat altres temes tractats durant la reunió informal d’aquest matí