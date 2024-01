Tallers de ioga i taitxí al programa Empodera't

Actualitzada 28/01/2024 a les 11:28

El comú d’Escaldes-Engordany organitza tallers de ioga i taitxí, així com una sessió de defensa personal femenina, com a part de la programació d’activitats d'Empodera't que impulsa el Departament d’Acció Social i que està adreçat a dones amb l'objectiu d'incentivar "l’empoderament individual i col·lectiu", segons informa el comú.El pròxim taller que hi ha programat és el de risoteràpia, a càrrec de Silvia Dosta, el 6 de febrer a la sala Prat del Roure. El 7 de març, al mateix lloc, hi haurà una masterclass de defensa personal femenina dirigida per Xavier Herver. El 18 d’abril, Cyrille Ferrandis oferirà un taller de sabons naturals a la Llar de Jubilats i el 18 de maig, Suray Fernández durà a terme una sessió de ioga a l’aire lliure al parc del Prat del Roure. La darrera activitat seran dues sessions de taitxí a l’aire lliure de Manel Méndez, el 8 i 22 de juny, al mateix lloc. El taller de risoteràpia té un cost de tres euros i el de sabons naturals de 5, mentre que la resta és d'entrada gratuïta.Empodera’t ja ha dut a terme aquest mes la primera activitat de la programació amb un taller sobre art expressiu de Judit Rodrigo.