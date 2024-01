Descontentament amb el Node

Els establiments comercials creuen que, mentre les obres es portin a terme, els disminuiran les vendes i també baixarà el turisme a la zona a causa del soroll, la pols o les vibracions

Les obres on s’ubicarà la nova seu d’Andorra Telecom van començar aquest dilluns i s’allargaran uns trenta mesos. L’edifici Node, com s’ha batejat el projecte, ocuparà el centre de la plaça The Cloud i això genera malestar entre els comerços i els establiments perquè consideren que els afectarà les vendes i que amb el soroll hi haurà menys turisme que s’apropi a l’espai. “L’opció més correcta seria fer una zona verda, és el que la gent vol, i no edificis, perquè d’edificis estem una mica saturats”, va afirmar Francesc Montilla, responsable de la botiga de dispositius mòbils Home Gallery, que va