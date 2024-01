Primer passi de l'obra 'Avui no' a les Fontetes

Actualitzada 27/01/2024 a les 11:45

El grup de teatre del Punt 400 va oferir anit la primera funció de l'espectacle 'Avui no' amb un aforament gairebé ple, segons informa el comú de la Massana. L'obra, interpretada per onze actors joves i dirigida per la dinamitzadora del Punt, Sofia Martins i la col·laboradora Fran Doonan, se centra en el pas del temps. És una proposta de reflexió sobre com afecta el temps a la vida de les persones, des de la infantesa a la vellesa, passant per l'adolescència, la joventut i l'edat adulta. L'obra ofereix un segon pas avui a les 19 hores al teatre de les Fontetes.