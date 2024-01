Actualitzada 26/01/2024 a les 13:59

El comú de Sant Julià de Lòria ha declarat desert el concurs per implementar un programa de política d’incentius per al desenvolupament econòmic i social de la parròquia, que va ser convocat a l'agost de l'any passat a mans de l'anterior mandat, segons recorda el comú a través d'un comunicat. Assegura que no tirarà endavant el projecte ja que "és considerat per a la majoria com a precipitat i poc reflexionat" i insisteix amb que "suposa una inversió massa important que no figura entre les prioritats".