Les obres del Centre Cultural se centren en la planta baixa

La reconstrucció s’està fent a les zones més afectades per l’incendi

Les obres per reobrir el Centre Cultural de Sant Julià després dels danys patits per l’incendi del novembre del 2022 segueixen en marxa i encara estan centrades en la reconstrucció de la planta baixa, l’espai que acollirà la recepció, la biblioteca i el bar. Es tracta d’uns treballs que es van iniciar al maig de l’any passat per refer una de les zones més afectades, on es va originar el foc, segons va informar el comú a través del seu compte oficial d’X, l’antic Twitter. Una vegada enllestit el vestíbul, les obres se centraran a refer l’auditori i les sales

