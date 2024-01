L'exposició 'Un viatge en el temps' inaugura el Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges

Actualitzada 26/01/2024 a les 10:17

La inauguració de l'exposició 'Un viatge en el temps: l'Andorra que jo he vist', de Manel Galícia, va generar força interès, en la primera jornada del Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges d'Ordino i la Massana. La consellera de Cultura massanenca, Alexia Verdaguer, va agrair la presència de la filla de l'autor i va remarcar la importància de posar en valor el llegat fotogràfic de Manel Galícia, que va captar amb la seva càmera els paisatges naturals i humans d'Andorra durant un llarg període de temps.La mostra consta d'una seixantena de fotografies, realitzades entre el 1980 i el 2007. S'hi poden veure des de diferents racons de muntanya a festes populars o moments de la vida de les diferents parròquies, com la inauguració de l'actual edifici del comú de la Massana.Roser Galícia va llegir fragments del llibre del seu pare "Viatge a la muntanya fins a l'èxtasi" i va fer de guia durant el recorregut fotogràfic amb el públic que va assistir a la Biblioteca Comunal Antoni Morell, on es podrà veure la mostra fins el 2 de març.A partir de dilluns, cada setmana hi haurà una doble proposta, els dilluns a Ordino a l'Auditori Nacional i els dimecres a la Massana al Teatre de les Fontetes. L'alpinista Stefi Troguet obrirà el cicle amb un documental en les seves últimes expedicions. D'altra banda, l'escriptora i fotògrafa catalana Kris Ubach, que exposarà la seva crònica del recorregut que va fer des d'Irun fins al cap de Creus, passant per Andorra.