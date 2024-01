Més de 10 propostes per millorar la parròquia al Consell d'Infants

La sessió ha comptat amb la presència de la cònsol major, Laura Mas, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, i la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut, Maribela Moreno, que han pres nota de cadascuna de les propostes que s'han presentat en aquest primer Consell d'Infants del nou mandat.

L'Escola Andorrana d'Encamp ha posat el focus en recuperar la bústia d'intercanvi de llibres, Convertir el Consell d'Infants enuna festa per als més petits i en apostar per les activitats esportives durant els caps de setmana. Per la seva part, des de l'Escola Francesa han reiterat la necessitat d'instal·lar lavabos públics prop dels parcs i zones d'esbarjo, destinar un local ja construït a l'ajuda de les persones amb precarietat financera i millorar la coberta del pati del centre escolar. Pel que fa a l'Escola Andorrana del Pas de la Casa han desglossat diferents propostes per a l'embelliment de la plaça de l'església de Sant Pere, com la col·locació de jocs de taula o una gran escultura, i també han demanat poder tenir accés al pati de l'antiga Escola bressol del poble. Finalment des de l'Escola Francesa del Pas de la Casa han proposar construie un 'skate parc' i un parc de cal·listpenia, traslladar a una ubicació més cèntrica l'Espai Jove i altres propostes com la implantació d'un petit cinema o arreglar el camp de futbol.La cònsol major, Laura Mas, ha agraït totes les propostes i la gran participació tant “dels infants com dels professors i d’UNICEF. Han estat propostes molt interessants i no tingueu cap dubte que hem pres nota i intentarem treballar-les totes perquè puguin tirar endavant”